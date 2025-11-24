Club Atletico Independiente Fan Token pris i dag

Sanntids Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) pris i dag er $ 0.03234973, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende CAI til USD konverteringssats er $ 0.03234973 per CAI.

Club Atletico Independiente Fan Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 46,547, med en sirkulerende forsyning på 1.44M CAI. I løpet av de siste 24 timene CAI har den blitt handlet mellom $ 0.0322874(laveste) og $ 0.03239734 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 9.54, mens tidenes laveste notering var $ 0.02863941.

Kortsiktig har CAI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -3.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.75K Opplagsforsyning 1.44M Total forsyning 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Club Atletico Independiente Fan Token er $ 46.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAI er 1.44M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.75K.