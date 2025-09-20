Dagens ClownWorld livepris er 0.00001094 USD. Spor prisoppdateringer for CLOWN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLOWN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ClownWorld livepris er 0.00001094 USD. Spor prisoppdateringer for CLOWN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLOWN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ClownWorld Pris (CLOWN)

ClownWorld (CLOWN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:45:28 (UTC+8)

ClownWorld (CLOWN) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00138925
$ 0.00138925$ 0.00138925

$ 0.00000326
$ 0.00000326$ 0.00000326

-3.05%

-3.05%

ClownWorld (CLOWN) sanntidsprisen er $0.00001094. I løpet av de siste 24 timene har CLOWN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLOWN er $ 0.00138925, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000326.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLOWN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ClownWorld (CLOWN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på ClownWorld er $ 10.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLOWN er 987.30M, med en total tilgang på 987304371.0630821. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.80K.

ClownWorld (CLOWN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ClownWorld til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ClownWorld til USD ble $ -0.0000037154.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ClownWorld til USD ble $ +0.0000076243.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ClownWorld til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000037154-33.96%
60 dager$ +0.0000076243+69.69%
90 dager$ 0--

Hva er ClownWorld (CLOWN)

We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time.

ClownWorld (CLOWN) Ressurs

ClownWorld Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ClownWorld (CLOWN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ClownWorld (CLOWN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ClownWorld.

ClownWorld (CLOWN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ClownWorld (CLOWN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLOWN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ClownWorld (CLOWN)

Hvor mye er ClownWorld (CLOWN) verdt i dag?
Live CLOWN prisen i USD er 0.00001094 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLOWN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLOWN til USD er $ 0.00001094. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ClownWorld?
Markedsverdien for CLOWN er $ 10.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLOWN?
Den sirkulerende forsyningen av CLOWN er 987.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLOWN ?
CLOWN oppnådde en ATH-pris på 0.00138925 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLOWN?
CLOWN så en ATL-pris på 0.00000326 USD.
Hva er handelsvolumet til CLOWN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLOWN er -- USD.
Vil CLOWN gå høyere i år?
CLOWN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLOWN prisprognosen for en mer grundig analyse.
ClownWorld (CLOWN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.