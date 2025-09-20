ClownWorld (CLOWN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00138925$ 0.00138925 $ 0.00138925 Laveste pris $ 0.00000326$ 0.00000326 $ 0.00000326 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.05% Prisendring (7D) -3.05%

ClownWorld (CLOWN) sanntidsprisen er $0.00001094. I løpet av de siste 24 timene har CLOWN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLOWN er $ 0.00138925, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000326.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLOWN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ClownWorld (CLOWN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K Opplagsforsyning 987.30M 987.30M 987.30M Total forsyning 987,304,371.0630821 987,304,371.0630821 987,304,371.0630821

Nåværende markedsverdi på ClownWorld er $ 10.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLOWN er 987.30M, med en total tilgang på 987304371.0630821. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.80K.