Cloudland (CLO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00002587$ 0.00002587 $ 0.00002587 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -1.54% Prisendring (7D) -1.85% Prisendring (7D) -1.85%

Cloudland (CLO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CLO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLO er $ 0.00002587, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLO endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cloudland (CLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 184.29K$ 184.29K $ 184.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 184.29K$ 184.29K $ 184.29K Opplagsforsyning 1.00T 1.00T 1.00T Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cloudland er $ 184.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLO er 1.00T, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 184.29K.