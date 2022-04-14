CLOSED (CLOSED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CLOSED (CLOSED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CLOSED (CLOSED) Informasjon CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support. Offisiell nettside: https://closedmeme.xyz/ Kjøp CLOSED nå!

CLOSED (CLOSED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CLOSED (CLOSED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 824.59K $ 824.59K $ 824.59K Total forsyning: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B Sirkulerende forsyning: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 824.59K $ 824.59K $ 824.59K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00032804 $ 0.00032804 $ 0.00032804 Lær mer om CLOSED (CLOSED) pris

CLOSED (CLOSED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CLOSED (CLOSED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLOSED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLOSED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLOSEDs tokenomics, kan du utforske CLOSED tokenets livepris!

