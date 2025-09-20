CLOSED (CLOSED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00039309 Laveste pris $ 0.00022778 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.36%

CLOSED (CLOSED) sanntidsprisen er $0.00032804. I løpet av de siste 24 timene har CLOSED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLOSED er $ 0.00039309, mens den rekordlave prisen er $ 0.00022778.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLOSED endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CLOSED (CLOSED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 824.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 824.59K Opplagsforsyning 2.51B Total forsyning 2,513,694,140.226304

Nåværende markedsverdi på CLOSED er $ 824.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLOSED er 2.51B, med en total tilgang på 2513694140.226304. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 824.59K.