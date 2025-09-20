Cloakcoin (CLOAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 31.28$ 31.28 $ 31.28 Laveste pris $ 0.00301783$ 0.00301783 $ 0.00301783 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.19% Prisendring (7D) +0.19%

Cloakcoin (CLOAK) sanntidsprisen er $0.03409152. I løpet av de siste 24 timene har CLOAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLOAK er $ 31.28, mens den rekordlave prisen er $ 0.00301783.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLOAK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cloakcoin (CLOAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 207.00K$ 207.00K $ 207.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 207.00K$ 207.00K $ 207.00K Opplagsforsyning 6.07M 6.07M 6.07M Total forsyning 6,071,780.68886035 6,071,780.68886035 6,071,780.68886035

Nåværende markedsverdi på Cloakcoin er $ 207.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLOAK er 6.07M, med en total tilgang på 6071780.68886035. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.00K.