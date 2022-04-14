cliza (CLIZA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i cliza (CLIZA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

cliza (CLIZA) Informasjon Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators. Offisiell nettside: https://cliza.ai Kjøp CLIZA nå!

cliza (CLIZA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cliza (CLIZA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 698.17K Total forsyning: $ 1.04B Sirkulerende forsyning: $ 908.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 798.95K All-time high: $ 0.00700504 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00076865 Lær mer om cliza (CLIZA) pris

cliza (CLIZA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak cliza (CLIZA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLIZA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLIZA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLIZAs tokenomics, kan du utforske CLIZA tokenets livepris!

CLIZA prisforutsigelse Vil du vite hvor CLIZA kan være på vei? Vår CLIZA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLIZA tokenets prisforutsigelse nå!

