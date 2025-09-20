Dagens cliza livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CLIZA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLIZA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens cliza livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CLIZA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLIZA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CLIZA

CLIZA Prisinformasjon

CLIZA Offisiell nettside

CLIZA tokenomics

CLIZA Prisprognose

cliza Pris (CLIZA)

1 CLIZA til USD livepris:

$0.00085053
$0.00085053
-3.40%1D
cliza (CLIZA) Live prisdiagram
cliza (CLIZA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00700504
$ 0.00700504

+0.08%

-3.40%

-4.37%

-4.37%

cliza (CLIZA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CLIZA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLIZA er $ 0.00700504, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLIZA endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.40% over 24 timer og -4.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cliza (CLIZA) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på cliza er $ 739.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLIZA er 868.88M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 850.53K.

cliza (CLIZA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på cliza til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på cliza til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på cliza til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på cliza til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.40%
30 dager$ 0-39.28%
60 dager$ 0-6.65%
90 dager$ 0--

Hva er cliza (CLIZA)

Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators.

cliza (CLIZA) Ressurs

cliza Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil cliza (CLIZA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine cliza (CLIZA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for cliza.

Sjekk clizaprisprognosen nå!

CLIZA til lokale valutaer

cliza (CLIZA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak cliza (CLIZA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLIZA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om cliza (CLIZA)

Hvor mye er cliza (CLIZA) verdt i dag?
Live CLIZA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLIZA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLIZA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for cliza?
Markedsverdien for CLIZA er $ 739.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLIZA?
Den sirkulerende forsyningen av CLIZA er 868.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLIZA ?
CLIZA oppnådde en ATH-pris på 0.00700504 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLIZA?
CLIZA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CLIZA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLIZA er -- USD.
Vil CLIZA gå høyere i år?
CLIZA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLIZA prisprognosen for en mer grundig analyse.
cliza (CLIZA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

