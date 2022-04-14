Clicking Cat (CLICK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Clicking Cat (CLICK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Clicking Cat (CLICK) Informasjon CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away. Offisiell nettside: https://www.clicksol.vip/ Kjøp CLICK nå!

Clicking Cat (CLICK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clicking Cat (CLICK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Total forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Sirkulerende forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Clicking Cat (CLICK) pris

Clicking Cat (CLICK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clicking Cat (CLICK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLICK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLICK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLICKs tokenomics, kan du utforske CLICK tokenets livepris!

