Clicking Cat (CLICK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001237 $ 0.00001237 $ 0.00001237 24 timer lav $ 0.00001259 $ 0.00001259 $ 0.00001259 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001237$ 0.00001237 $ 0.00001237 24 timer høy $ 0.00001259$ 0.00001259 $ 0.00001259 All Time High $ 0.00056305$ 0.00056305 $ 0.00056305 Laveste pris $ 0.00000645$ 0.00000645 $ 0.00000645 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.20% Prisendring (7D) +3.90% Prisendring (7D) +3.90%

Clicking Cat (CLICK) sanntidsprisen er $0.00001242. I løpet av de siste 24 timene har CLICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001237 og et toppnivå på $ 0.00001259, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLICK er $ 0.00056305, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000645.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLICK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og +3.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clicking Cat (CLICK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,656,008.71077 999,656,008.71077 999,656,008.71077

Nåværende markedsverdi på Clicking Cat er $ 12.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLICK er 999.66M, med en total tilgang på 999656008.71077. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.41K.