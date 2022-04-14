ClearDAO (CLH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ClearDAO (CLH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ClearDAO (CLH) Informasjon ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO. Offisiell nettside: https://cleardao.com/ Kjøp CLH nå!

ClearDAO (CLH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ClearDAO (CLH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.67K $ 19.67K $ 19.67K Total forsyning: $ 625.36M $ 625.36M $ 625.36M Sirkulerende forsyning: $ 531.55M $ 531.55M $ 531.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.14K $ 23.14K $ 23.14K All-time high: $ 0.748251 $ 0.748251 $ 0.748251 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ClearDAO (CLH) pris

ClearDAO (CLH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ClearDAO (CLH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLHs tokenomics, kan du utforske CLH tokenets livepris!

CLH prisforutsigelse Vil du vite hvor CLH kan være på vei? Vår CLH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLH tokenets prisforutsigelse nå!

