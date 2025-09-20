Dagens ClearDAO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CLH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ClearDAO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CLH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:36:52 (UTC+8)

ClearDAO (CLH) Prisinformasjon (USD)

ClearDAO (CLH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CLH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLH er $ 0.748251, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ClearDAO (CLH) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på ClearDAO er $ 19.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLH er 531.55M, med en total tilgang på 625357143.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.14K.

ClearDAO (CLH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ClearDAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ClearDAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ClearDAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ClearDAO til USD ble $ 0.

Hva er ClearDAO (CLH)

ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ClearDAO (CLH) Ressurs

ClearDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ClearDAO (CLH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ClearDAO (CLH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ClearDAO.

Sjekk ClearDAOprisprognosen nå!

ClearDAO (CLH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ClearDAO (CLH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ClearDAO (CLH)

Hvor mye er ClearDAO (CLH) verdt i dag?
Live CLH prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLH til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ClearDAO?
Markedsverdien for CLH er $ 19.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLH?
Den sirkulerende forsyningen av CLH er 531.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLH ?
CLH oppnådde en ATH-pris på 0.748251 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLH?
CLH så en ATL-pris på 0.0 USD.
Hva er handelsvolumet til CLH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLH er -- USD.
Vil CLH gå høyere i år?
CLH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:36:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.