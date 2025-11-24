Clean Food pris i dag

Sanntids Clean Food (CF) pris i dag er $ 0.00186903, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CF til USD konverteringssats er $ 0.00186903 per CF.

Clean Food rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 164,475, med en sirkulerende forsyning på 88.00M CF. I løpet av de siste 24 timene CF har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03350273, mens tidenes laveste notering var $ 0.00035995.

Kortsiktig har CF beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Clean Food (CF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Opplagsforsyning 88.00M 88.00M 88.00M Total forsyning 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Clean Food er $ 164.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CF er 88.00M, med en total tilgang på 88000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 164.48K.