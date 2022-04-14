Claude 2 (CLAUDE 2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Claude 2 (CLAUDE 2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Claude 2 (CLAUDE 2) Informasjon Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting. Offisiell nettside: https://www.claude2.io Kjøp CLAUDE 2 nå!

Claude 2 (CLAUDE 2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Claude 2 (CLAUDE 2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.76K $ 9.76K $ 9.76K Total forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Sirkulerende forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.76K $ 9.76K $ 9.76K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Claude 2 (CLAUDE 2) pris

Claude 2 (CLAUDE 2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Claude 2 (CLAUDE 2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLAUDE 2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLAUDE 2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLAUDE 2s tokenomics, kan du utforske CLAUDE 2 tokenets livepris!

