Clashub (CLASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00105928 $ 0.00105928 $ 0.00105928 24 timer lav $ 0.0010643 $ 0.0010643 $ 0.0010643 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00105928$ 0.00105928 $ 0.00105928 24 timer høy $ 0.0010643$ 0.0010643 $ 0.0010643 All Time High $ 0.01936885$ 0.01936885 $ 0.01936885 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) -1.95% Prisendring (7D) -1.95%

Clashub (CLASH) sanntidsprisen er $0.00106131. I løpet av de siste 24 timene har CLASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00105928 og et toppnivå på $ 0.0010643, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLASH er $ 0.01936885, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLASH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og -1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clashub (CLASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 313.36K$ 313.36K $ 313.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 955.18K$ 955.18K $ 955.18K Opplagsforsyning 295.26M 295.26M 295.26M Total forsyning 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Clashub er $ 313.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLASH er 295.26M, med en total tilgang på 900000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 955.18K.