Clash of Lilliput (COL) Informasjon An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world. Offisiell nettside: https://www.lilliput.games/

Clash of Lilliput (COL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Clash of Lilliput (COL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.07M $ 16.07M $ 16.07M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 82.07M $ 82.07M $ 82.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 195.79M $ 195.79M $ 195.79M All-time high: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 All-Time Low: $ 0.100384 $ 0.100384 $ 0.100384 Nåværende pris: $ 0.195789 $ 0.195789 $ 0.195789 Lær mer om Clash of Lilliput (COL) pris

Clash of Lilliput (COL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Clash of Lilliput (COL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COLs tokenomics, kan du utforske COL tokenets livepris!

COL prisforutsigelse Vil du vite hvor COL kan være på vei? Vår COL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COL tokenets prisforutsigelse nå!

