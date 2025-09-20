Clash of Lilliput (COL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.192479 $ 0.192479 $ 0.192479 24 timer lav $ 0.204263 $ 0.204263 $ 0.204263 24 timer høy 24 timer lav $ 0.192479$ 0.192479 $ 0.192479 24 timer høy $ 0.204263$ 0.204263 $ 0.204263 All Time High $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 Laveste pris $ 0.100384$ 0.100384 $ 0.100384 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -3.67% Prisendring (7D) -5.32% Prisendring (7D) -5.32%

Clash of Lilliput (COL) sanntidsprisen er $0.19671. I løpet av de siste 24 timene har COL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.192479 og et toppnivå på $ 0.204263, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COL er $ 5.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.100384.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COL endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -3.67% over 24 timer og -5.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clash of Lilliput (COL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.14M$ 16.14M $ 16.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 196.71M$ 196.71M $ 196.71M Opplagsforsyning 82.07M 82.07M 82.07M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

