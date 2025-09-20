Clarity (CLARITY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00187833 24 timer høy $ 0.00192574 All Time High $ 0.0097587 Laveste pris $ 0.00137342 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.46% Prisendring (7D) -2.91%

Clarity (CLARITY) sanntidsprisen er $0.00189402. I løpet av de siste 24 timene har CLARITY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00187833 og et toppnivå på $ 0.00192574, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLARITY er $ 0.0097587, mens den rekordlave prisen er $ 0.00137342.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLARITY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -2.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Clarity (CLARITY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.79M Opplagsforsyning 851.65M Total forsyning 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Clarity er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLARITY er 851.65M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.79M.