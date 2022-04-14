CLAPCAT ($CLAP) tokenomics
CLAPCAT ($CLAP) Informasjon
CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause.
CLAPCAT ($CLAP) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CLAPCAT ($CLAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
CLAPCAT ($CLAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak CLAPCAT ($CLAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet $CLAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange $CLAP tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår $CLAPs tokenomics, kan du utforske $CLAP tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.