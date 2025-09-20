CLAPCAT ($CLAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00480693 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -2.12% Prisendring (7D) -11.21%

CLAPCAT ($CLAP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $CLAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CLAP er $ 0.00480693, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CLAP endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -2.12% over 24 timer og -11.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CLAPCAT ($CLAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.27K Opplagsforsyning 794.93M Total forsyning 794,933,582.867156

Nåværende markedsverdi på CLAPCAT er $ 11.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CLAP er 794.93M, med en total tilgang på 794933582.867156. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.27K.