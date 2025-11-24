Clanker Index pris i dag

Sanntids Clanker Index (CLX) pris i dag er $ 1.23, med en 3.73% endring de siste 24 timene. Nåværende CLX til USD konverteringssats er $ 1.23 per CLX.

Clanker Index rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 218,174, med en sirkulerende forsyning på 177.55K CLX. I løpet av de siste 24 timene CLX har den blitt handlet mellom $ 1.19(laveste) og $ 1.26 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.5, mens tidenes laveste notering var $ 0.788604.

Kortsiktig har CLX beveget seg +1.50% i løpet av den siste timen og -20.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Clanker Index (CLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 218.17K$ 218.17K $ 218.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 218.17K$ 218.17K $ 218.17K Opplagsforsyning 177.55K 177.55K 177.55K Total forsyning 177,554.7175871757 177,554.7175871757 177,554.7175871757

Nåværende markedsverdi på Clanker Index er $ 218.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLX er 177.55K, med en total tilgang på 177554.7175871757. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 218.17K.