Civic (CVC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Civic (CVC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Civic (CVC) Informasjon Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity. Offisiell nettside: https://www.civic.com/ Teknisk dokument: https://tokensale.civic.com/whitepaper Kjøp CVC nå!

Civic (CVC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Civic (CVC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.57M $ 69.57M $ 69.57M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 802.00M $ 802.00M $ 802.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.75M $ 86.75M $ 86.75M All-time high: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 All-Time Low: $ 0.01102541 $ 0.01102541 $ 0.01102541 Nåværende pris: $ 0.086807 $ 0.086807 $ 0.086807 Lær mer om Civic (CVC) pris

Civic (CVC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Civic (CVC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CVC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CVC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CVCs tokenomics, kan du utforske CVC tokenets livepris!

CVC prisforutsigelse Vil du vite hvor CVC kan være på vei? Vår CVC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CVC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!