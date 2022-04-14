Civfund Stone (0NE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Civfund Stone (0NE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Civfund Stone (0NE) Informasjon Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place. Offisiell nettside: https://civfund.org/ Kjøp 0NE nå!

Civfund Stone (0NE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Civfund Stone (0NE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 110.73K Total forsyning: $ 977.21T Sirkulerende forsyning: $ 977.21T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 110.73K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Civfund Stone (0NE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Civfund Stone (0NE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 0NE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 0NE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 0NEs tokenomics, kan du utforske 0NE tokenets livepris!

