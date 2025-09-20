Dagens Civfund Stone livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for 0NE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 0NE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Civfund Stone livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for 0NE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 0NE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Civfund Stone Pris (0NE)

1 0NE til USD livepris:

--
----
-0.40%1D
Civfund Stone (0NE) Live prisdiagram
Civfund Stone (0NE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.46%

-0.31%

-0.31%

Civfund Stone (0NE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har 0NE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 0NE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 0NE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -0.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Civfund Stone (0NE) Markedsinformasjon

$ 119.09K
$ 119.09K$ 119.09K

--
----

$ 119.09K
$ 119.09K$ 119.09K

977.21T
977.21T 977.21T

977,213,217,863,326.9
977,213,217,863,326.9 977,213,217,863,326.9

Nåværende markedsverdi på Civfund Stone er $ 119.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 0NE er 977.21T, med en total tilgang på 977213217863326.9. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.09K.

Civfund Stone (0NE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Civfund Stone til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Civfund Stone til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Civfund Stone til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Civfund Stone til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.46%
30 dager$ 0+5.87%
60 dager$ 0+24.18%
90 dager$ 0--

Hva er Civfund Stone (0NE)

Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Civfund Stone (0NE) Ressurs

Offisiell nettside

Civfund Stone Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Civfund Stone (0NE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Civfund Stone (0NE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Civfund Stone.

Sjekk Civfund Stoneprisprognosen nå!

0NE til lokale valutaer

Civfund Stone (0NE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Civfund Stone (0NE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 0NE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Civfund Stone (0NE)

Hvor mye er Civfund Stone (0NE) verdt i dag?
Live 0NE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 0NE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 0NE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Civfund Stone?
Markedsverdien for 0NE er $ 119.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 0NE?
Den sirkulerende forsyningen av 0NE er 977.21T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for0NE ?
0NE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 0NE?
0NE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til 0NE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 0NE er -- USD.
Vil 0NE gå høyere i år?
0NE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 0NE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Civfund Stone (0NE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

