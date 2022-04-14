City Tycoon Games (CTG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i City Tycoon Games (CTG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

City Tycoon Games (CTG) Informasjon City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens. Offisiell nettside: https://www.citytycoon.games/ Kjøp CTG nå!

City Tycoon Games (CTG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for City Tycoon Games (CTG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.69K $ 1.69K $ 1.69K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.68K $ 140.68K $ 140.68K All-time high: $ 0.675682 $ 0.675682 $ 0.675682 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014069 $ 0.00014069 $ 0.00014069 Lær mer om City Tycoon Games (CTG) pris

City Tycoon Games (CTG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak City Tycoon Games (CTG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTGs tokenomics, kan du utforske CTG tokenets livepris!

CTG prisforutsigelse Vil du vite hvor CTG kan være på vei? Vår CTG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CTG tokenets prisforutsigelse nå!

