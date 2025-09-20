Dagens City Tycoon Games livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CTG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CTG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens City Tycoon Games livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CTG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CTG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CTG

CTG Prisinformasjon

CTG Offisiell nettside

CTG tokenomics

CTG Prisprognose

City Tycoon Games (CTG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:44:05 (UTC+8)

City Tycoon Games (CTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.675682
$ 0
-0.00%

-2.80%

-8.24%

-8.24%

City Tycoon Games (CTG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTG er $ 0.675682, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTG endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -8.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

City Tycoon Games (CTG) Markedsinformasjon

$ 1.62K
--
$ 134.84K
12.00M
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på City Tycoon Games er $ 1.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTG er 12.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 134.84K.

City Tycoon Games (CTG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på City Tycoon Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på City Tycoon Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på City Tycoon Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på City Tycoon Games til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.80%
30 dager$ 0-59.06%
60 dager$ 0-95.50%
90 dager$ 0--

Hva er City Tycoon Games (CTG)

City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.

City Tycoon Games (CTG) Ressurs

Offisiell nettside

City Tycoon Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil City Tycoon Games (CTG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine City Tycoon Games (CTG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for City Tycoon Games.

Sjekk City Tycoon Gamesprisprognosen nå!

CTG til lokale valutaer

City Tycoon Games (CTG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak City Tycoon Games (CTG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CTG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om City Tycoon Games (CTG)

Hvor mye er City Tycoon Games (CTG) verdt i dag?
Live CTG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CTG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CTG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for City Tycoon Games?
Markedsverdien for CTG er $ 1.62K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CTG?
Den sirkulerende forsyningen av CTG er 12.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCTG ?
CTG oppnådde en ATH-pris på 0.675682 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CTG?
CTG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CTG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CTG er -- USD.
Vil CTG gå høyere i år?
CTG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CTG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:44:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.