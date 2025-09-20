City Tycoon Games (CTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.675682 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.80% Prisendring (7D) -8.24%

City Tycoon Games (CTG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTG er $ 0.675682, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTG endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -8.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

City Tycoon Games (CTG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 134.84K Opplagsforsyning 12.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på City Tycoon Games er $ 1.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTG er 12.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 134.84K.