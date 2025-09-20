Dagens Citadel by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CITDEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CITDEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Citadel by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CITDEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CITDEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Citadel by Virtuals Logo

Citadel by Virtuals Pris (CITDEL)

Ikke oppført

1 CITDEL til USD livepris:

--
----
-2.40%1D
Citadel by Virtuals (CITDEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:36:23 (UTC+8)

Citadel by Virtuals (CITDEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00330767
$ 0.00330767$ 0.00330767

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-2.47%

-5.11%

-5.11%

Citadel by Virtuals (CITDEL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CITDEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CITDEL er $ 0.00330767, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CITDEL endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -2.47% over 24 timer og -5.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Citadel by Virtuals (CITDEL) Markedsinformasjon

$ 34.33K
$ 34.33K$ 34.33K

--
----

$ 34.33K
$ 34.33K$ 34.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Citadel by Virtuals er $ 34.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CITDEL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.33K.

Citadel by Virtuals (CITDEL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Citadel by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Citadel by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Citadel by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Citadel by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.47%
30 dager$ 0-3.78%
60 dager$ 0-21.05%
90 dager$ 0--

Hva er Citadel by Virtuals (CITDEL)

Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai

Citadel by Virtuals (CITDEL) Ressurs

Offisiell nettside

Citadel by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Citadel by Virtuals (CITDEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Citadel by Virtuals (CITDEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Citadel by Virtuals.

Sjekk Citadel by Virtualsprisprognosen nå!

CITDEL til lokale valutaer

Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Citadel by Virtuals (CITDEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CITDEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Citadel by Virtuals (CITDEL)

Hvor mye er Citadel by Virtuals (CITDEL) verdt i dag?
Live CITDEL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CITDEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CITDEL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Citadel by Virtuals?
Markedsverdien for CITDEL er $ 34.33K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CITDEL?
Den sirkulerende forsyningen av CITDEL er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCITDEL ?
CITDEL oppnådde en ATH-pris på 0.00330767 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CITDEL?
CITDEL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CITDEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CITDEL er -- USD.
Vil CITDEL gå høyere i år?
CITDEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CITDEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:36:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.