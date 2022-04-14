CitaDAO (KNIGHT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CitaDAO (KNIGHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CitaDAO (KNIGHT) Informasjon CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem. Offisiell nettside: https://citadao.io Kjøp KNIGHT nå!

CitaDAO (KNIGHT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CitaDAO (KNIGHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.23M $ 12.23M $ 12.23M All-time high: $ 0.07789 $ 0.07789 $ 0.07789 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0012231 $ 0.0012231 $ 0.0012231 Lær mer om CitaDAO (KNIGHT) pris

CitaDAO (KNIGHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CitaDAO (KNIGHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNIGHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNIGHT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNIGHTs tokenomics, kan du utforske KNIGHT tokenets livepris!

