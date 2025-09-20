CitaDAO (KNIGHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.07789$ 0.07789 $ 0.07789 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.32% Prisendring (7D) +0.32%

CitaDAO (KNIGHT) sanntidsprisen er $0.0012447. I løpet av de siste 24 timene har KNIGHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNIGHT er $ 0.07789, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNIGHT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CitaDAO (KNIGHT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.45M$ 12.45M $ 12.45M Opplagsforsyning 1.46B 1.46B 1.46B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CitaDAO er $ 1.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KNIGHT er 1.46B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.45M.