Cisco xStock pris i dag

Sanntids Cisco xStock (CSCOX) pris i dag er $ 75.62, med en 0.05% endring de siste 24 timene. Nåværende CSCOX til USD konverteringssats er $ 75.62 per CSCOX.

Cisco xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 229,208, med en sirkulerende forsyning på 3.03K CSCOX. I løpet av de siste 24 timene CSCOX har den blitt handlet mellom $ 75.35(laveste) og $ 75.88 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 79.94, mens tidenes laveste notering var $ 65.89.

Kortsiktig har CSCOX beveget seg -0.24% i løpet av den siste timen og -3.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cisco xStock (CSCOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 229.21K$ 229.21K $ 229.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Opplagsforsyning 3.03K 3.03K 3.03K Total forsyning 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

Nåværende markedsverdi på Cisco xStock er $ 229.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CSCOX er 3.03K, med en total tilgang på 28283.02293145555. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.