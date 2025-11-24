Cicada Finance pris i dag

Sanntids Cicada Finance (LTCIC) pris i dag er $ 0.00219482, med en 0.69% endring de siste 24 timene. Nåværende LTCIC til USD konverteringssats er $ 0.00219482 per LTCIC.

Cicada Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,756,762, med en sirkulerende forsyning på 2.61B LTCIC. I løpet av de siste 24 timene LTCIC har den blitt handlet mellom $ 0.00217087(laveste) og $ 0.00222178 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00289418, mens tidenes laveste notering var $ 0.00201616.

Kortsiktig har LTCIC beveget seg +0.53% i løpet av den siste timen og +0.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cicada Finance (LTCIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.76M$ 5.76M $ 5.76M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.09M$ 22.09M $ 22.09M Opplagsforsyning 2.61B 2.61B 2.61B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cicada Finance er $ 5.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LTCIC er 2.61B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.09M.