Chutes (SN64) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 33.52 $ 33.52 $ 33.52 24 timer lav $ 35.98 $ 35.98 $ 35.98 24 timer høy 24 timer lav $ 33.52$ 33.52 $ 33.52 24 timer høy $ 35.98$ 35.98 $ 35.98 All Time High $ 104.42$ 104.42 $ 104.42 Laveste pris $ 31.55$ 31.55 $ 31.55 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) -5.44% Prisendring (7D) -11.15% Prisendring (7D) -11.15%

Chutes (SN64) sanntidsprisen er $33.95. I løpet av de siste 24 timene har SN64 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 33.52 og et toppnivå på $ 35.98, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN64 er $ 104.42, mens den rekordlave prisen er $ 31.55.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN64 endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -5.44% over 24 timer og -11.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chutes (SN64) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.64M$ 91.64M $ 91.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 91.64M$ 91.64M $ 91.64M Opplagsforsyning 2.70M 2.70M 2.70M Total forsyning 2,699,200.638504135 2,699,200.638504135 2,699,200.638504135

Nåværende markedsverdi på Chutes er $ 91.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN64 er 2.70M, med en total tilgang på 2699200.638504135. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.64M.