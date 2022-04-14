Chunk (CHUNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chunk (CHUNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chunk (CHUNK) Informasjon CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space. Offisiell nettside: https://chunkcoin.org/ Kjøp CHUNK nå!

Chunk (CHUNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chunk (CHUNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K Total forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Sirkulerende forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chunk (CHUNK) pris

Chunk (CHUNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chunk (CHUNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHUNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHUNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHUNKs tokenomics, kan du utforske CHUNK tokenets livepris!

