Chumbi Valley (CHMB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chumbi Valley (CHMB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Chumbi Valley (CHMB) Informasjon Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Offisiell nettside: https://chumbivalley.com Teknisk dokument: https://chumbivalley.com/whitepaper Kjøp CHMB nå!

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chumbi Valley (CHMB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 188.42K $ 188.42K $ 188.42K Total forsyning: $ 27.37B $ 27.37B $ 27.37B Sirkulerende forsyning: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 244.76K $ 244.76K $ 244.76K All-time high: $ 0.150731 $ 0.150731 $ 0.150731 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chumbi Valley (CHMB) pris

Chumbi Valley (CHMB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chumbi Valley (CHMB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHMB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHMB tokens kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

CHMB prisforutsigelse Vil du vite hvor CHMB kan være på vei? Vår CHMB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHMB tokenets prisforutsigelse nå!

