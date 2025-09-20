Dagens Chumbi Valley livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHMB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHMB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chumbi Valley livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHMB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHMB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chumbi Valley Logo

Chumbi Valley Pris (CHMB)

Ikke oppført

1 CHMB til USD livepris:

--
----
-5.40%1D
USD
Chumbi Valley (CHMB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:01:01 (UTC+8)

Chumbi Valley (CHMB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.150731
$ 0.150731$ 0.150731

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.45%

-23.37%

-23.37%

Chumbi Valley (CHMB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHMB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHMB er $ 0.150731, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHMB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -5.45% over 24 timer og -23.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chumbi Valley (CHMB) Markedsinformasjon

$ 190.67K
$ 190.67K$ 190.67K

--
----

$ 247.69K
$ 247.69K$ 247.69K

21.07B
21.07B 21.07B

27,367,557,425.813442
27,367,557,425.813442 27,367,557,425.813442

Nåværende markedsverdi på Chumbi Valley er $ 190.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHMB er 21.07B, med en total tilgang på 27367557425.813442. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 247.69K.

Chumbi Valley (CHMB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chumbi Valley til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chumbi Valley til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chumbi Valley til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chumbi Valley til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.45%
30 dager$ 0-12.47%
60 dager$ 0-43.96%
90 dager$ 0--

Hva er Chumbi Valley (CHMB)

Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.

Chumbi Valley (CHMB) Ressurs

Chumbi Valley Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chumbi Valley (CHMB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chumbi Valley (CHMB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chumbi Valley.

CHMB til lokale valutaer

Chumbi Valley (CHMB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chumbi Valley (CHMB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHMB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chumbi Valley (CHMB)

Hvor mye er Chumbi Valley (CHMB) verdt i dag?
Live CHMB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHMB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHMB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chumbi Valley?
Markedsverdien for CHMB er $ 190.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHMB?
Den sirkulerende forsyningen av CHMB er 21.07B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHMB ?
CHMB oppnådde en ATH-pris på 0.150731 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHMB?
CHMB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CHMB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHMB er -- USD.
Vil CHMB gå høyere i år?
CHMB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHMB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:01:01 (UTC+8)

