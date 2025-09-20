Chumbi Valley (CHMB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.150731 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -5.45% Prisendring (7D) -23.37%

Chumbi Valley (CHMB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHMB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHMB er $ 0.150731, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHMB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -5.45% over 24 timer og -23.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chumbi Valley (CHMB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 190.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 247.69K Opplagsforsyning 21.07B Total forsyning 27,367,557,425.813442

Nåværende markedsverdi på Chumbi Valley er $ 190.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHMB er 21.07B, med en total tilgang på 27367557425.813442. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 247.69K.