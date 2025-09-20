Chudjak (CHUD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00302952 24 timer lav $ 0.00320953 24 timer høy All Time High $ 0.03484076 Laveste pris $ 0.0011374 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -2.99% Prisendring (7D) -37.40%

Chudjak (CHUD) sanntidsprisen er $0.00309862. I løpet av de siste 24 timene har CHUD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00302952 og et toppnivå på $ 0.00320953, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHUD er $ 0.03484076, mens den rekordlave prisen er $ 0.0011374.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHUD endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -2.99% over 24 timer og -37.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chudjak (CHUD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.87M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.87M Opplagsforsyning 926.93M Total forsyning 926,934,675.1

Nåværende markedsverdi på Chudjak er $ 2.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHUD er 926.93M, med en total tilgang på 926934675.1. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.87M.