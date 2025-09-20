Dagens Chuan Pu livepris er 0.00005328 USD. Spor prisoppdateringer for CHUANPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHUANPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chuan Pu livepris er 0.00005328 USD. Spor prisoppdateringer for CHUANPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHUANPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CHUANPU

CHUANPU Prisinformasjon

CHUANPU Offisiell nettside

CHUANPU tokenomics

CHUANPU Prisprognose

Chuan Pu Pris (CHUANPU)

1 CHUANPU til USD livepris:

-1.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Chuan Pu (CHUANPU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:36:06 (UTC+8)

Chuan Pu (CHUANPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

-2.50%

-5.30%

-5.30%

Chuan Pu (CHUANPU) sanntidsprisen er $0.00005328. I løpet av de siste 24 timene har CHUANPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005228 og et toppnivå på $ 0.00005465, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHUANPU er $ 0.01890464, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002847.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHUANPU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -5.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chuan Pu (CHUANPU) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Chuan Pu er $ 52.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHUANPU er 980.00M, med en total tilgang på 979999884.63. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.21K.

Chuan Pu (CHUANPU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chuan Pu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chuan Pu til USD ble $ -0.0000047225.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chuan Pu til USD ble $ -0.0000134637.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chuan Pu til USD ble $ -0.000002527044572489576.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.50%
30 dager$ -0.0000047225-8.86%
60 dager$ -0.0000134637-25.26%
90 dager$ -0.000002527044572489576-4.52%

Hva er Chuan Pu (CHUANPU)

Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Chuan Pu (CHUANPU) Ressurs

Offisiell nettside

Chuan Pu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chuan Pu (CHUANPU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chuan Pu (CHUANPU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chuan Pu.

Sjekk Chuan Puprisprognosen nå!

CHUANPU til lokale valutaer

Chuan Pu (CHUANPU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chuan Pu (CHUANPU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHUANPU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chuan Pu (CHUANPU)

Hvor mye er Chuan Pu (CHUANPU) verdt i dag?
Live CHUANPU prisen i USD er 0.00005328 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHUANPU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHUANPU til USD er $ 0.00005328. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chuan Pu?
Markedsverdien for CHUANPU er $ 52.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHUANPU?
Den sirkulerende forsyningen av CHUANPU er 980.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHUANPU ?
CHUANPU oppnådde en ATH-pris på 0.01890464 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHUANPU?
CHUANPU så en ATL-pris på 0.00002847 USD.
Hva er handelsvolumet til CHUANPU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHUANPU er -- USD.
Vil CHUANPU gå høyere i år?
CHUANPU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHUANPU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:36:06 (UTC+8)

Chuan Pu (CHUANPU) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

