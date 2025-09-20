Chuan Pu (CHUANPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005228 24 timer lav $ 0.00005465 24 timer høy All Time High $ 0.01890464 Laveste pris $ 0.00002847 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.50% Prisendring (7D) -5.30%

Chuan Pu (CHUANPU) sanntidsprisen er $0.00005328. I løpet av de siste 24 timene har CHUANPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005228 og et toppnivå på $ 0.00005465, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHUANPU er $ 0.01890464, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002847.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHUANPU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -5.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chuan Pu (CHUANPU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.21K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.21K Opplagsforsyning 980.00M Total forsyning 979,999,884.63

Nåværende markedsverdi på Chuan Pu er $ 52.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHUANPU er 980.00M, med en total tilgang på 979999884.63. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.21K.