Chronicle (XNL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00153472 $ 0.00153472 $ 0.00153472 24 timer lav $ 0.00154466 $ 0.00154466 $ 0.00154466 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00153472$ 0.00153472 $ 0.00153472 24 timer høy $ 0.00154466$ 0.00154466 $ 0.00154466 All Time High $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.17% Prisendring (7D) -8.30% Prisendring (7D) -8.30%

Chronicle (XNL) sanntidsprisen er $0.00154089. I løpet av de siste 24 timene har XNL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00153472 og et toppnivå på $ 0.00154466, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XNL er $ 1.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XNL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -8.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chronicle (XNL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.03K$ 74.03K $ 74.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K Opplagsforsyning 48.04M 48.04M 48.04M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Chronicle er $ 74.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XNL er 48.04M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.09K.