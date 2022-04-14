Christianity Coin (CHRIST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Christianity Coin (CHRIST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Christianity Coin (CHRIST) Informasjon We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin Offisiell nettside: https://christianitysol.netlify.app/ Kjøp CHRIST nå!

Christianity Coin (CHRIST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Christianity Coin (CHRIST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.61K Total forsyning: $ 999.86M Sirkulerende forsyning: $ 999.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.61K All-time high: $ 0.00155678 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Christianity Coin (CHRIST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Christianity Coin (CHRIST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHRIST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHRIST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHRISTs tokenomics, kan du utforske CHRIST tokenets livepris!

