Christianity Coin (CHRIST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00155678$ 0.00155678 $ 0.00155678 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) -1.80% Prisendring (7D) -22.51% Prisendring (7D) -22.51%

Christianity Coin (CHRIST) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHRIST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHRIST er $ 0.00155678, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHRIST endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -1.80% over 24 timer og -22.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Christianity Coin (CHRIST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.93K$ 46.93K $ 46.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.93K$ 46.93K $ 46.93K Opplagsforsyning 999.86M 999.86M 999.86M Total forsyning 999,855,890.963006 999,855,890.963006 999,855,890.963006

Nåværende markedsverdi på Christianity Coin er $ 46.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHRIST er 999.86M, med en total tilgang på 999855890.963006. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.93K.