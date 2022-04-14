Christ Is King (CIK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Christ Is King (CIK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Christ Is King (CIK) Informasjon $CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal. Offisiell nettside: https://christisking.io/ Kjøp CIK nå!

Christ Is King (CIK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Christ Is King (CIK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Total forsyning: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B Sirkulerende forsyning: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Christ Is King (CIK) pris

Christ Is King (CIK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Christ Is King (CIK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CIK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CIK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CIKs tokenomics, kan du utforske CIK tokenets livepris!

