Christ Is King (CIK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) +0.43% Prisendring (7D) -18.56% Prisendring (7D) -18.56%

Christ Is King (CIK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIK endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, +0.43% over 24 timer og -18.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Christ Is King (CIK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Opplagsforsyning 777.00B 777.00B 777.00B Total forsyning 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Christ Is King er $ 5.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIK er 777.00B, med en total tilgang på 777000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.04M.