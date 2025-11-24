Chrema Coin pris i dag

Sanntids Chrema Coin (CRMC) pris i dag er $ 0.602019, med en 2.38% endring de siste 24 timene. Nåværende CRMC til USD konverteringssats er $ 0.602019 per CRMC.

Chrema Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,611,691, med en sirkulerende forsyning på 10.99M CRMC. I løpet av de siste 24 timene CRMC har den blitt handlet mellom $ 0.545673(laveste) og $ 0.65254 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.02, mens tidenes laveste notering var $ 0.224365.

Kortsiktig har CRMC beveget seg +0.29% i løpet av den siste timen og -29.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Chrema Coin (CRMC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.07M$ 30.07M $ 30.07M Opplagsforsyning 10.99M 10.99M 10.99M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

