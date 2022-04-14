Choruz AI (CHORUZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Choruz AI (CHORUZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Choruz AI (CHORUZ) Informasjon Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. Offisiell nettside: https://www.choruz.ai Teknisk dokument: https://whitepaper.choruz.ai Kjøp CHORUZ nå!

Choruz AI (CHORUZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Choruz AI (CHORUZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.63K $ 28.63K $ 28.63K Total forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Sirkulerende forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.63K $ 28.63K $ 28.63K All-time high: $ 0.00548131 $ 0.00548131 $ 0.00548131 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Choruz AI (CHORUZ) pris

Choruz AI (CHORUZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Choruz AI (CHORUZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHORUZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHORUZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHORUZs tokenomics, kan du utforske CHORUZ tokenets livepris!

