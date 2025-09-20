Choruz AI (CHORUZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00548131 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) -4.05% Prisendring (7D) -5.06%

Choruz AI (CHORUZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHORUZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHORUZ er $ 0.00548131, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHORUZ endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -4.05% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Choruz AI (CHORUZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.61K Opplagsforsyning 999.79M Total forsyning 999,786,415.156875

Nåværende markedsverdi på Choruz AI er $ 31.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHORUZ er 999.79M, med en total tilgang på 999786415.156875. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.61K.