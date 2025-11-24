Chonkus Maximus pris i dag

Sanntids Chonkus Maximus (CHONKUS) pris i dag er $ 0.00000613, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende CHONKUS til USD konverteringssats er $ 0.00000613 per CHONKUS.

Chonkus Maximus rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,130.96, med en sirkulerende forsyning på 999.75M CHONKUS. I løpet av de siste 24 timene CHONKUS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00108574, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000608.

Kortsiktig har CHONKUS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Chonkus Maximus (CHONKUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Opplagsforsyning 999.75M 999.75M 999.75M Total forsyning 999,752,946.44496 999,752,946.44496 999,752,946.44496

