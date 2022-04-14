Chonk the Frog (CHONK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chonk the Frog (CHONK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chonk the Frog (CHONK) Informasjon A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this Offisiell nettside: https://chonk.space Kjøp CHONK nå!

Chonk the Frog (CHONK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chonk the Frog (CHONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.18K $ 20.18K $ 20.18K Total forsyning: $ 916.52M $ 916.52M $ 916.52M Sirkulerende forsyning: $ 916.52M $ 916.52M $ 916.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.18K $ 20.18K $ 20.18K All-time high: $ 0.0042589 $ 0.0042589 $ 0.0042589 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Chonk the Frog (CHONK) pris

Chonk the Frog (CHONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chonk the Frog (CHONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHONK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHONKs tokenomics, kan du utforske CHONK tokenets livepris!

