CHONK (CHONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00672042$ 0.00672042 $ 0.00672042 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

CHONK (CHONK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHONK er $ 0.00672042, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHONK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHONK (CHONK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.15K$ 22.15K $ 22.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.15K$ 22.15K $ 22.15K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,979,004.524252 999,979,004.524252 999,979,004.524252

Nåværende markedsverdi på CHONK er $ 22.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHONK er 999.98M, med en total tilgang på 999979004.524252. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.15K.