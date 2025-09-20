Dagens CHONK livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHONK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHONK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CHONK livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHONK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHONK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CHONK Pris (CHONK)

1 CHONK til USD livepris:

CHONK (CHONK) Live prisdiagram
CHONK (CHONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.00672042
$ 0.00672042$ 0.00672042

CHONK (CHONK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHONK er $ 0.00672042, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHONK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHONK (CHONK) Markedsinformasjon

$ 22.15K
$ 22.15K$ 22.15K

$ 22.15K
$ 22.15K$ 22.15K

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,004.524252
999,979,004.524252 999,979,004.524252

Nåværende markedsverdi på CHONK er $ 22.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHONK er 999.98M, med en total tilgang på 999979004.524252. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.15K.

CHONK (CHONK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CHONK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CHONK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CHONK til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CHONK til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+18.16%
60 dager$ 0-9.13%
90 dager$ 0--

Hva er CHONK (CHONK)

pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CHONK (CHONK) Ressurs

Offisiell nettside

CHONK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CHONK (CHONK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CHONK (CHONK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CHONK.

Sjekk CHONKprisprognosen nå!

CHONK til lokale valutaer

CHONK (CHONK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CHONK (CHONK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHONK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CHONK (CHONK)

Hvor mye er CHONK (CHONK) verdt i dag?
Live CHONK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHONK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHONK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CHONK?
Markedsverdien for CHONK er $ 22.15K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHONK?
Den sirkulerende forsyningen av CHONK er 999.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHONK ?
CHONK oppnådde en ATH-pris på 0.00672042 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHONK?
CHONK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CHONK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHONK er -- USD.
Vil CHONK gå høyere i år?
CHONK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHONK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.