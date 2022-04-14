chomik (CHOMIK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i chomik (CHOMIK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

chomik (CHOMIK) Informasjon Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable. Offisiell nettside: https://www.chomik.world Kjøp CHOMIK nå!

chomik (CHOMIK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for chomik (CHOMIK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.49K $ 13.49K $ 13.49K Total forsyning: $ 997.16M $ 997.16M $ 997.16M Sirkulerende forsyning: $ 997.16M $ 997.16M $ 997.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.49K $ 13.49K $ 13.49K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om chomik (CHOMIK) pris

chomik (CHOMIK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak chomik (CHOMIK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHOMIK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHOMIK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHOMIKs tokenomics, kan du utforske CHOMIK tokenets livepris!

CHOMIK prisforutsigelse Vil du vite hvor CHOMIK kan være på vei? Vår CHOMIK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHOMIK tokenets prisforutsigelse nå!

