Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Choccy Milk Cat (CHOCCY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Informasjon Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness! Offisiell nettside: http://choccymilkcat.com Kjøp CHOCCY nå!

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Choccy Milk Cat (CHOCCY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47,29K $ 47,29K $ 47,29K Total forsyning: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M Sirkulerende forsyning: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47,29K $ 47,29K $ 47,29K All-time high: $ 0,00661201 $ 0,00661201 $ 0,00661201 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Choccy Milk Cat (CHOCCY) pris

Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Choccy Milk Cat (CHOCCY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHOCCY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHOCCY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHOCCYs tokenomics, kan du utforske CHOCCY tokenets livepris!

CHOCCY prisforutsigelse Vil du vite hvor CHOCCY kan være på vei? Vår CHOCCY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHOCCY tokenets prisforutsigelse nå!

